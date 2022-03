Pallanuoto, la Coser cede al Volturno

Ko di misura per le gialloblù che perdono per 7-6 nel recupero della settima di A2

Sconfitta di misura per la Coser nel recupero della settima giornata del campionato di A2 femminile. Le gialloblù hanno perso per 7-6 a Santa Maria Capua Vetere contro il Volturno. Gara equilibrata ma con le civitavecchiesi che si adattano troppo al ritmo basso della padrone di casa e decisa nel terzo tempo quando le campane vanno sul +2 tenendo il successo fino alla fine. Per la squadra di Daniele Lisi tripletta di Citino, doppietta di Bottiglieri e rete di Tortora.