I Veterani dello Sport augurano buona fortuna alla Coser in vista dei playoff di serie B in programma sabato e domenica prossimi. Si è svolta ieri presso la sede di Civitavecchia C’è una cerimonia per rendere merito all’ottimo campionato fin qui giocato dalle gialloblù che hanno vinto tutte le partite disputate nel girone laziale. Coser adesso attesa dalle sfide decisive per la promozione in A2. Davvero un bel gesto quello compiuto dal presidente Roberto Melchiorri e dagli altri veterani che ieri pomeriggio hanno invitato tutto il gruppo gialloblù per un brindisi speciale. Presente anche il consigliere Marco Piendibene, mentre non è potuto venire ma ha mandato i suoi saluti il delegato allo sport Matteo Iacomelli.