Pallanuoto, la Coser affronta la Lazio per il primato

Arriva la gara più importante e difficile del girone di serie B per la Coser. Le gialloblù saranno di scena domani, ore 17, alla piscina di Acilia per affrontare la Lazio. Le due squadre sono in testa al girone laziale con 12 punti entrambe a punteggio pieno e quindi il match di domani decreterà quale delle due potrà rimanere in testa. Gara importante ma non decisiva sia perchè poi ci sarà tutto il ritorno da giocare che per il fatto che ai playoff si qualificheranno le prime due della classifica.