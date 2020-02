Pallanuoto, la Coser a caccia del tris contro la Roma Vis Nova

E’ caccia della terza vittoria in tre partite la Coser Nuoto che domani nella piscina Santa Maria di Roma alle 17,15 affronterà la Roma Vis Nova nella terza giornata del campionato di serie B. Dopo aver battuto la Roma Waterpolo e l’Agepi le civitavecchiesi sono alla terza sfida contro una compagine capitolina e vogliono continuare a vincere per rimanere in testa alla classifica. Le avversarie di domani rientrano nel gruppo di squadra favorite per lottare per uno dei posti per i play off ma nella prima giornata hanno perso proprio contro l’Agepi mentre sette giorni fa si sono rifatte nel derby contro la Roma Waterpolo. Servirà quindi la massima concentrazione per la squadra allenata da Lisi per riuscire a strappare domani i tre punti.