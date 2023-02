Pallanuoto, la Centumcellae vuole rimanere a punteggio pieno

Seconda sfida casalinga consecutiva per la Centumcellae che vuole proseguire la striscia vincente. Dopo l’esordio convincente di sabato scorso la compagine civitavecchiese ospiterà domani al PalaGalli, ore 15, la Promogest, squadra sarda ancora a zero punti. Una sfida, valida per la seconda giornata di serie C, che non dovrebbe riservare grandi problemi per la Centumcellae che vuole portare a casa altri 3 punti.