Pallanuoto, la Centumcellae vuole rialzare subito la testa

Biancorossi di scena domani, ore 14, in Sardegna contro la Promogest ultima in classifica

Trasferta sarda per l’Ipertecnica Centumcellae che vuole tornare alla vittoria dopo il ko subito nell’ultimo turno. I biancorossi domani pomeriggio, alle 14, saranno di scena a Quartu Sant’Elena per affrontare la Promogest. Quella valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie C maschile sarà una gara che non dovrebbe riservare sorprese. Da una parte ci saranno i sardi ultimi in classifica con soli 4 punti e un successo conquistato nelle prime 9 gare mentre dall’altra i civitavecchiesi affamati di vittoria e che sono scivolati al secondo posto a quota 21 dopo la sconfitta subita nel turno scorso contro la Sis Roma.