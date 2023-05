Pallanuoto, la Centumcellae si gioca il primo posto con la Promosport

Domani alle 15 al PalaGalli sfida importantissima per i biancorossi contro i sardi primi in classifica

Arriva il momento più importante della stagione per l’Ipertecnica Centumcellae. La squadra civitavecchiese riceve domani pomeriggio al PalaGalli, con primo scatto al centro alle 15, i sardi della Promosport, attualmente primi in classifica. Si gioca la terza giornata di ritorno del campionato di serie C, girone laziale-sardo, e per i biancorossi sarà fondamentale vincere per agganciare proprio i rivali odierni che hanno 3 punti ma anche una gara in più dei civitavecchiesi.