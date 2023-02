Pallanuoto, la Centumcellae sfida la Nautilus Roma

In acqua nel sabato di fuoco per la pallanuoto civitavecchiese anche l’Ipertecnica Centumcellae. I biancorossi, reduci dalla doppia trasferta sarda in cui hanno ottenuto una vittoria contro la Rari Nantes Cagliari per 7-5 e una sconfitta contro la PromoSport per 14-7, domani alle 19.45 saranno impegnati ad Acilia contro la Nautilus Roma nella quarta giornata di serie C, girone laziale-sardo. Una gara da vincere per il sette allenato da Daniele Simeoni che è primo con 9 punti e giocherà contro una formazione che ha tre punti in meno.