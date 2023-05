Pallanuoto, la Centumcellae non vuole mollare

Successo esterno per 9-4 per i biancorossi contro la Virtus Flaminio

Un successo importante che tiene ancora in corsa per il primo posto l’Ipertecnica Centumcellae. I biancorossi, impegnati a Monterotondo contro la Virtus Flaminio, si sono imposti per 9-4 nella terzultima giornata del campionato di serie C maschile, girone laziale-sardo. La squadra guidata da Daniele Simeoni vince e a due giornate dal termine ha ancora la possibilità di arrivare al primo posto, al momento distante tre punti. Servirà un’impresa o giù di lì ma di sicuro i biancorossi vogliono vincere le gare restanti per non avere alcun rimpianto.