Pallanuoto, la Centumcellae fa sul serio: arrivano i fratelli Muneroni

Nuova avventura per due pallanuotisti civitavecchiesi molto conosciuti e apprezzati. Stiamo parlando di Andrea e Gianluca Muneroni che dopo anni di inattività torneranno a giocare e lo faranno con la Centumcellae del presidente Jonathan Civero, che nel prossimo campionato dovrebbe giocare in Promozione anche se non è escluso un ripescaggio in serie C.

“Sono felicissimo di questa opportunità. A me e Gianluca ha convinto il progetto della Centumcellae – afferma Andrea Muneroni – e la serietà della società. Dopo 4 anni era arrivata l’ora di tornare a sentire certe emozioni che mi sono mancate”.

I fratelli Muneroni ritroveranno Daniele Simeoni, con cui hanno condiviso tanti anni all’Snc Civitavecchia, ma stavolta come allenatore.