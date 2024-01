Pallanuoto, la Centumcellae esordisce contro la Juventus

Comincia il nuovo campionato di serie C per l’Ipertecnica Centumcellae. Domani alle 15.30 sfida interna al PalaGalli per i biancorossi che se la vedranno con la Juventus Nuoto, formazione già sfidata nella passata stagione. Gara importante per il sette di Daniele Simeoni che ha cambiato molto tra partenze ed arrivi e vuole iniziare subito forte contro una compagine probabilmente di pari livello.