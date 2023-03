Pallanuoto, la Centumcellae chiede la spinta del pubblico

Turno casalingo per l’Ipertecnica Centumcellae. I biancorossi, domani alle ore 13, ricevono al PalaGalli la visita della Virtus Flaminio nella sesta giornata del campionato di serie C. Il sette guidato da Daniele Simeoni è reduce da un ottimo periodo di forma con 4 vittorie conquistate in 5 gare disputate e il primo posto in classifica, in coabitazione con Promosport e Sis Roma. La gara con la Virtus Flaminio nasconde però qualche insidia: i romani si trovano a metà classifica e hanno finora alternato buone partite ad altrettante cadute ma la Centumcellae dovrà giocare al massimo delle sue possibilità per non lasciare nulla al caso.