Il campionato di serie A1 è appena iniziato ma per la Nautilus Civitavecchia è già il momento di tirare fuori la grinta dei tempi migliori per cercare punti pesanti. Saranno infatti ben quattro le gare in appena dieci giorni che dovrà affrontare la compagine diretta da Daniele Lisi. Si parte domani quando Tortora e compagne saranno di scena in casa del Rapallo, nel recupero della seconda giornata di serie A1, con primo scatto al centro alle 20. Gara proibitiva per le verdeazzurre così come quella che si giocherà domenica prossima in casa delle campionesse d’Italia in carica dell’Ekipe Orizzonte. Il tour de force della Nautilus proseguirà mercoledì 21 ottobre, questa volta in casa a Viterbo contro il Plesbiscito Padova e finirà tre giorni dopo con la sfida in casa del Bogliasco, per un mese di ottobre davvero per cuori forti.