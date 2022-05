Pallanuoto, impresa sfiorata per la Coser

La Coser torna da Catania con zero punti ma con maggiore consapevolezza della propria forza. Le gialloblù hanno perso per 9-6 contro la capolista Brizz Nuoto Acireale nel recupero della sesta giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile, girone Sud. Un risultato che non rende merito alla prova offerta dalle civitavecchiesi che per tre tempi hanno tenuto testa alla squadra più forte del proprio girone, cedendo solo nel finale. Per il sette di Daniele Lisi tripletta di Citino e reti di Tortora, Sartorelli e Mircoli.