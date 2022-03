Pallanuoto, impresa Coser a Cosenza

Dopo la deludente sconfitta con il Volturno la Coser si riprende e fa l’impresa. Le gialloblù hanno espugnato la vasca del Cosenza vincendo 10-9. Per capire il valore del successo basta pensare al fatto che la formazione calabrese aveva vinto tutte le partite disputate prima di ieri. La gara ha visto le due compagini sfidarsi colpo su colpo con la Coser che è andata spesso avantied è riuscita a portare a casa una vittoria fondamentale in chiave classifica. Le gialloblù adesso hanno 6 punti e lasciano la zona calda. Per quanto riguarda la gara di ieri in evidenza l’ex di giornata Citino che ha realizzato 3 reti così come Bottiglieri. Un gol a testa invece per Cicognani, Mircoli, Tortora e De Mari.