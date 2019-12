In un PalaGalli gremito in ogni ordine di posti il Settebello Campione del Mondo in carica ha battuto per 14-3 la Georgia nella seconda giornata di World League. Un vero show quello di Del Lungo e compagni partiti piano nel primo tempo ma dominatori dal secondo in poi. Emozioni pazzesche per la Nazionale italiana che è tornata a Civitavecchia: si è partiti prima del match con la premiazione che ha coinvolto diversi giocatori azzurri e lo stesso Settebello, dopo lo straordinario oro conquistato a Gwangju.



Spazio poi alla partita che come detto ha visto la squadra del tecnico Alessandro Campagna vincere agevolmente. Sugli scudi Di Fulvio, a segno sei volte, ma soprattutto il civitavecchiese doc Marco Del Lungo che ha compiuto diversi interventi decisivi ed è stato a lungo applaudito dal suo pubblico. Alla fine per Del Lungo anche la gioia del premio Mvp per una serata che dimenticherà difficilmente. Grazie alla vittoria di ieri il Settebello si qualifica per i quarti di finale della World League dove affronterà la Russia il prossimo 18 marzo a Bari.

Italia-Georgia 14-3

Italia: Del Lungo , Di Fulvio 6 (1 rig.), Luongo 2 (2 rig.), Di Somma 1, Fondelli 1, Velotto , Renzuto Iodice 1, Damonte , Figari 1, Bruni 1, Aicardi 1, Dolce , Nicosia . All. Campagna.

Georgia: Shubladze , Kavtaradze , Tsrepulia 1, Imnaishvili , Bitadze , Jelaca , Jakhaia , Baghaturia , Rurua 2 (1 rig.), Magrakvelidze , Shushiashvili , Adeishvili , Razmadze . All. Chomakhidze

Arbitri: Obradovic (Mne), Grannjean (Ned)

Note: parziali 1-0, 6-2, 4-1, 3-0. Superiorità numeriche: Italia 3/7 + 3 rigori e Georgia 2/5 + due rigori. Spettatori 800 circa. In porta Razmadze (G). Espulso per proteste Bitadze (G) a 6’33 del secondo tempo. Nicosia (I) subentra a Del Lungo a inizio quarto tempo. Nicosia (I) para un rigore Rurua a 5’01 del quarto tempo. MVP Marco Del Lungo.

