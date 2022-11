In un PalaGalli pieno di affetto l’Nc Civitavecchia conquista la prima vittoria stagionale. I rossocelesti hanno vinto per 11-7 contro l’Ancona nella seconda giornata di serie A2. Partita equilibrata per due tempi ma con i civitavecchiesi che non sono mai stati sotto nel punteggio. A decidere l’incontro sono stati i due episodi a metà del terzo tempo: l’Ancona ha infatti avuto due rigori a favore falliti entrambi, sul primo è stato bravissimo il portiere Maizzani, e sul ribaltamento di fronte l’Nc ha segnato due volte. Primo successo stagionale e tabù Ancona, con cui non aveva mai vinto nei 4 precedenti, sfatato. Per i rossocelesti doppiette di Romiti, espulso nel finale, Di Bella, Pagliarini e Gatto e reti di Greco, Minisini e Silvestri.