Pallanuoto, il campo ha parlato: l’Nc è retrocessa

L’Nc Civitavecchia è retrocessa in serie B. Decisiva per l’amaro verdetto è stata la sconfitta subita al PalaGalli contro la Waterpolo Palermo per 12-8, nella penultima giornata del campionato di serie A2 maschile, girone Sud. Una gara iniziata e finita male per i rossocelesti che chiudono all’ultimo posto della classifica e anche vincendo l’ultima gara, in programma sabato prossimo, non potranno più sperare di raggiungere il penultimo posto che vale i play-out. Match equilibrato nei tempi centrali, con i civitavecchiesi anche avanti per 6-5, ma con i siciliani che nell’ultimo parziale hanno vinto nettamente. Per l’Nc doppiette per Romiti e Pagliarini.