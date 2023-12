Pallanuoto, il 14 gennaio il via alla serie A2 per la Nautilus

Comincerà il 14 gennaio, con la trasferta romana contro i Castelli Romani, il primo campionato di serie A2 della Nautilus Civitavecchia. Sono stati svelati gironi e calendari del campionato che vedrà in acqua anche la compagine del presidente Alberto Braccini. Bisognerà aspettare il 21 gennaio per vederla giocare in casa.

“Un campionato molto delicato e competitivo anche per via del numero di squadre che sono otto” ha affermato il Direttore Tecnico della società e Mister Daniele Lisi.

Nel girone centro sud la Nautilus affronterà Agepi Sport 97, SS Lazio Nuoto, Vela Nuoto Ancona, Water Sports Napoli Lions, Castelli Romani, RN Florentia e Volturno SC.

E ancora: “Non ci sono squadre cuscinetto e la qualità inevitabilmente per ciò si alza. La componente psicologica sarà importantissima, non potremo esaltarci per una partita vinta né tantomeno demoralizzarci per una persa. Fino alla fine, tolte due o tre squadre che hanno più esperienza e qualità, tutte le altre daranno battaglia per la permanenza in serie A.”