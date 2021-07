Una medaglia per festeggiare l’approdo in serie A2. E’ quanto hanno deciso di fare i Veterani dello Sport nella sede di Civitavecchia C’è. La medaglia è stata prima consegnata al tecnico Daniele Lisi che poi l’ha ceduta simbolicamente al capitano Venere Tortora, per premiare tutte le ragazze. Una bellissima festa per rendere merito al gruppo gialloblù autore di una stagione da incorniciare con 12 vittorie e una sola sconfitta nel campionato di serie B. E proprio in questo senso mercoledì intorno alle 17.30 nel corso del Consiglio Comunale la Coser verrà premiata al Comune per i risultati raggiunti nell’ultima stagione.