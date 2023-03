Pallanuoto, gara da dentro o fuori per l’Nc

L’Nc Civitavecchia si gioca il tutto per tutto per la salvezza. Arriva una partita per cuori forti per i rossocelesti attesi da un sabato pomeriggio fondamentale per tirarsi fuori da una situazione critica. Alle ore 15 al PalaGalli si gioca domani la terza giornata di ritorno del campionato di serie A2, girone Sud. Romiti e compagni ospitano il Pescara, formazione che in classifica ha 7 punti in più e che all’andata vinse per 8-6 al termine di un match molto equilibrato.