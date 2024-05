Pallanuoto, gara da dentro o fuori per l’Nc Civitavecchia

Siamo arrivati all’atto finale e decisivo della semifinale playoff di serie B. Si gioca domani al PalaGalli, ore 20.15, gara 3 tra l’Nc Civitavecchia e i Rangers Vicenza. Dopo la vittoria dei rossocelesti per 8-7 nel primo match, mercoledì scorso è arrivato invece il successo netto per 15-7 dei veneti. Domani è tempo quindi di “bella”. Non ci saranno altre occasioni: il sette di Aurelio Baffetti deve vincere per conquistare l’accesso alla finalissima contro il Metanopoli. Ovviamente in caso di ko dei civitavecchiesi a festeggiare l’accesso al prossimo turno sarà il Vicenza.