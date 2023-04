Pallanuoto, festa grande al PalaGalli per il 7rosa

La Nazionale italiana femminile è stata ospite per tre giorni a Civitavecchia. "Queste occasioni - affermano Nc e Nautilus - dimostrano quanto la gestione e il nostro Stadio del Nuoto siano tenuti in grande considerazione dalla Fin"

Pubblico in festa per il 7rosa. E’ stato un fine settimana di grande pallanuoto quello andato in scena al PalaGalli. Da venerdì a domenica lo Stadio del Nuoto ha infatti ospitato la Nazionale italiana femminile di pallanuoto. Dopo gli allenamenti di rito in vista della seconda fase della World Cup, in programma da domani ad Atene, nella serata di sabato la compagine azzurra allenata da Carlo Silipo ha sfidato il Canada in una amichevole che si è rivelata molto intensa e combattuta.

Il risultato finale di 13-12 per le azzurre fotografa bene l’incontro equilibrato con l’Italia che è partita male ma piano piano ha rimesso in piedi la gara ed ha poi vinto di misura.

Prima della gara le società ospitanti hanno consegnato alcune targhe al Sindaco Ernesto Tedesco al delegato allo sport Matteo Iacomelli, al presidente della Nc Paolo Urbani, al professor Giovanni Melchiorri, al capitano della Nautilus Venere Tortora, al capitano della Nc Davide Romiti, al Presidente del Comitato Regionale Fin Gianpiero Mauretti e infine a Giusy Citino, che lo scorso anno militava proprio a Civitavecchia e che in questa stagione si è messa in mostra con il Padova tanto da guadagnarsi la convocazione in Nazionale.

“Si è appena concluso – si legge nel comunicato di Nc Civitavecchia e Nautilus – un fine settimana di caratura internazionale per Civitavecchia e il suo Stadio del Nuoto. In collaborazione stretta tra Snc e Nautilus Civitavecchia, Civitavecchia ha avuto l’onore ed il prestigio di assistere a giornate di importanza internazionale, dove si sono avvicendati per ben 3 giorni in più allenamenti mattutini e pomeridiani le nazionali italiana di pallanuoto femminile e la corrispettiva canadese. Il momento clou è arrivato sabato sera con un evento dal sapore tutt’altro che amichevole. Le ragazze di entrambe le nazionali sono state accolte in uno stadio allestito per le grandi occasioni, presentate al numeroso pubblico con una sfilata e accompagnate dai nostri piccoli campioni e campionesse con i relativi inni nazionali. Premiati con una targa ringraziamento il Sindaco Ernesto Tedesco e il delegato allo sport Matteo Iacomelli, il presidente della Snc Paolo Urbani, il professor Giovanni Melchiorri, il capitano della Nautilus Venere Tortora, il capitano della Snc Davide Romiti, il Presidente del Comitato Regionale Fin Giampiero Mauretti e Giusy Citino, atleta convocata con la Nazionale Italiana che lo scorso anno ha giocato a Civitavecchia con le atlete della Nautilus. Presenti alla serata, oltre ai responsaibili Fin, il presidente del comitato regionale Fin Lazio Gianpiero Mauretti, il sindaco Tedesco e altre personalità del mondo della politica e dello sport. Queste occasioni ancora una volta dimostrano quanto la gestione Snc/Nautilus e conseguentemente il nostro Stadio del Nuoto siano tenuti in grande considerazione dalla Fin e dal Comitato Regionale del Lazio che nel fine settimana riempiono costantemente la vasca con gare regionali e nazionali. Stima che è frutto del duro lavoro che le due società svolgono quotidianamente all’interno della piscina di viale Lazio”.