Tre vittorie su tre e quarti di finale conquistati in maniera agevole. E’ iniziata come previsto l’avventura del Settebello del portierone civitavecchiese Marco Del Lungo agli Europei di Budapest, in Ungheria. Inseriti nel girone D gli azzurri hanno ottenuto il primo posto superando la Grecia per 10-6, la Francia per 10-7 e la Georgia per 18-6. Tutto secondo i pieni ma adesso viene il bello e forse anche il difficile perchè si comincerà davvero a fare sul serio. Domani, ore 16, è infatti in programma il quarto di finale con il Settebello di Sandro Campagna che scenderà in acqua per affrontare il Montenegro, formazione arrivata seconda nel suo girone e che ha poi battuto la Turchia per conquistare i quarti. Una gara non semplice ma alla portata dei recenti campioni del Mondo che vogliono l’accesso alla semifinale in programma venerdì.

