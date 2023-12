Pallanuoto, esordio casalingo per l’Nc Civitavecchia

Dopo la vittoria nella prima giornata di serie B per l’Nc Civitavecchia arriva il momento dell’esordio casalingo. I rossocelesti domani al PalaGalli, ore 17, saranno impegnati contro i genovesi del San Giorgio, che hanno steccato il debutto perdendo per 5-4 davanti al proprio pubblico. Da capire però se potrà essere una gara facile per Romiti e compagni che devono a tutti i costi ottenere il secondo successo consecutivo per trovare ancora maggior fiducia.