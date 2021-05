Pallanuoto, esordio casalingo per la Coser

Dopo la vittoria esterna contro il Latina la Coser si prepara ad affrontare anche la prima gara casalinga del campionato di serie B. Domani le civitavecchiesi ospitano al PalaGalli, ore 12, l’Aquademia, formazione di Velletri. Obiettivo per il sette guidato da Daniele Lisi sarà centrare il secondo successo consecutivo per rimanere al primo posto della classifica. Probabile qualche cambio in casa Coser per dar modo a tutte le ragazze di entrare in condizione sia fisica che mentale in vista anche di sfide più difficili.