Pallanuoto, esordio amaro per l’Nc Civitavecchia

Male la prima per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti sono stati battuti dal Sori per 8-6 al PalaGalli nella prima giornata di serie A2. Partita in cui i padroni di casa sono sempre stati sotto nel punteggio, non riuscendo mai a rimontare. Nel primo tempo gli ospiti hanno piazzato un parziale di 3-0. Per due volte, tra secondo e terzo tempo, l’Nc si è riavvicinata ai liguri non riuscendo però poi a tenere il ritmo degli ospiti che hanno vinto meritatamente. Per i rossocelesti tripletta di Carlucci e reti di capitan Romiti, Iorio e Pagliarini.