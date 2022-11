Pallanuoto, esordio al PalaGalli per l’Nc Civitavecchia

Esordio casalingo per l’Nc Civitavecchia. Domani, con primo scatto al centro alle ore 15 al PalaGalli, i rossocelesti riceveranno l’Ancona. Dopo il ko esterno della prima giornata, in casa civitavecchiese c’è voglia di rivalsa. Come detto di fronte ci saranno Nc Civitavecchia e Ancona in una sfida tra due squadre a caccia dei primi punti stagionali. I rossocelesti nella prima giornata hanno perso per 14-10 ad Acilia contro la Lazio mentre i marchigiani sono stati superati in casa dalla Florentia per 9-6. I precedenti non inducono all’ottimismo per l’Nc che nelle ultime due stagioni contro l’Ancona ha pareggiato una partita e ne ha perse tre, due delle quali in casa. Ma più che il risultato in sé, che sarà importante ma non fondamentale visto che siamo nelle primissime battute della stagione, ad interessare maggiormente saranno i progressi dal punto di vista fisico di un gruppo che ha iniziato tardi gli allenamenti. Non sarà della partita il portiere Visciola.