Pallanuoto, Enel Snc: solo un pari col Tuscolano

Pareggio, il primo in questa stagione, deludente per l’Enel Snc. Dopo la bella vittoria della settimana scorsa contro la Cesport ci si aspettava un successo anche oggi, nella nona giornata di serie A2, e invece è andata diversamente. Al Foro Italico contro il Tuscolano, ultimo in classifica, i rossocelesti hanno impattato per 10-10 al termine di una partita non giocata bene dai civitavecchiesi. La squadra di Marco Pagliarini ha rischiato il ko visto che a meno di un minuto dalla fine era sotto per 10-9 ed ha trovato il pari decisivo con Castello. In generale la partita ha visto molto equilibrio con l’Enel Snc che però ha rincorso per quasi tutto il match gli avversari che hanno mostrato più voglia. Oltre a Castello, che ha segnato due gol, in casa civitavecchiese è stato protagonista Checchini con un poker mentre le altre reti portano la firma di Romiti, Simeoni, Pagliarini, poi espulso nel quarto tempo per gioco scorretto, e Ballarini. In classifica i rossocelesti raggiungono quota 10 ma sprecano la possibilità di portarsi a metà classifica.

TABELLINO:

S.C. TUSCOLANO BY COREFIT-N.C. CIVITAVECCHIA 10-10

S.C. TUSCOLANO BY COREFIT: V. Correggia, A. Tulli 1, M. Salvatori 2, M. Giangiacomo, F. Zangari, De Santis, S. Sotgiu, M. Graziosi 1, L. Sacco, F. Liolli, S. Botto 2, D. Sebastiani 3, C. Casciotta 1. All. Neroni

N.C. CIVITAVECCHIA: G. Visciola, M. Muneroni, M. Minisini, S. Ballarini 1, L. Checchini 4, S. Carlucci, A. Castello 2, A. Ballarini, D. Romiti 1, D. Simeoni 1, C. Taraddei, L. Pagliarini 1, M. Greco. All. Pagliarini m.

Arbitri: Brasiliano e Cirillo

Note

Parziali: 1-2 3-1 3-3 3-4 Uscito per limite di falli Sacco (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Tuscolano 4/5 + 1 rigore e Civitavecchia 3/6. Visciola (C) para un rigore a Sacco (T) nel secondo tempo. L. Pagliarini (C) e Liolli espulsi per gioco scorretto nel quarto tempo. Ammonito per proteste il tecnico Pagliarini (C) nel quarto tempo.