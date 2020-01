Pallanuoto, Enel Snc non farti prendere dall’Anzio

Gara casalinga molto difficile per l’Enel Snc. Si gioca domani la sesta giornata d’andata del campionato di serie A2 girone Sud con i rossocelesti che ricevono la visita al PalaGalli, ore 15, della capolista Anzio. Un match che per i civitavecchiesi arriva nel momento più complicato di questo inizio di stagione con le due sconfitte consecutive contro Pescara e Arechi. Di contro l’Anzio, che tra le sue fila schiera anche Amaurys Perez campione del Mondo nel 2011 con il Settebello, non ha ancora mai perso con 4 vittorie e un pareggio nelle prime 5 giornate. Servirà un’impresa per la squadra di Marco Pagliarini per avere la meglio sull’Anzio ma soprattutto l’Enel Snc dovrà dimostrare di non essere quella troppo brutta vista nelle ultime due uscite. Pochi problemi di formazione per il tecnico civitavecchiese che avrà a disposizione tutti gli effettivi.

