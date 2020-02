Pallanuoto, Enel Snc ko a Catania

Quarta sconfitta consecutiva nel campionato di serie A2 per l’Enel Snc. I rossocelesti hanno perso per 12-7 a Catania contro i padroni di casa seconda forza del campionato. Dopo un primo tempo equilibrato e concluso sul 3-3 i siciliani tra secondo e terzo parziale hanno avuto un break decisivo con la partita poi messa in ghiaccio a metà del quarto tempo. Per i civitavecchiesi ottima prova di Romiti che ha realizzato 3 reti e Pagliarini, doppietta per lui. A completare il tabellino le marcature di Castello e Ballarini. Snc che in classifica scivola al terzultimo posto con 6 punti conquistati in queste prime 7 giornate.

TABELLINO:

MG NUOTO CATANIA-N.C. CIVITAVECCHIA 12-7

DMG NUOTO CATANIA: L. Castorina, G. Generini 1, M. Ferlito 2, G. Polifemo, T. Scollo, G. Cristaudo, G. Torrisi 2, A. Scebba 1, N. Kacar 1, A. Privitera 3, E. Russo 2, S. Catania, D. Pellegrino. All. Dato

N.C. CIVITAVECCHIA: G. Visciola, M. Greco, M. Minisini, S. Ballarini 1, L. Checchini, S. Carlucci, A. Castello 1, A. Ballarini, D. Romiti 3, D. Simeoni, C. Taraddei, L. Pagliarini 2, F. Iorio. All. Pagliarini

Arbitri: D. bianco e Ferrari

Note

Parziali: 3-3 4-2 1-1 4-1 Usciti per limite di falli Castello (CV) e Simeoni (CV) nel quarto tempo. Ammonito il tecnico Dato (CT) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: DMG Nuoto Catania 4/9 + 1 rigore e N.C Civitavecchia 2/10 + 1 rigore. Spettatori 200 circa.