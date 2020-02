La nona giornata del campionato di serie A2 può già dare tante indicazioni in casa Enel Snc. I rossocelesti alle 15 saranno di scena al Foro Italico contro il Tuscolano, formazione ultima in classifica con 4 punti. I civitavecchiesi, dopo il successo della settimana scorsa, si trovano a quota 9 in classifica a 3 giornate dalla fine del girone d’andata. Domani però la gara sarà davvero importante per non farsi risucchiare in zona playout. Il successo contro la Cesport ha ridato il sorriso alla squadra di Marco Pagliarini che ha tutte le carte in regola per ottenere la seconda vittoria consecutiva.