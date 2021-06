Pallanuoto, Enel Nc: iniziano i playout

Si gioca domani gara 1 della semifinale playout per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti saranno di scena alla piscina Scandone, ore 15, per affrontare la Canottieri Napoli. I civitavecchiesi arrivano da un buon periodo con 4 punti nelle ultime due gare ma i campani hanno fatto meglio nella regular season e infatti hanno a disposizione due gare su tre in casa. I playout si disputeranno proprio al meglio delle tre gare, chi ne vince due ottiene la salvezza, chi perde invece dovrà passare dal turno della finale per cercare di non retrocedere in serie B.