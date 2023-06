Pallanuoto, è tempo di playoff per la Nautilus

Civitavecchiesi impegnate domani e domenica ad Avezzano nel concentramento valido per gli spareggi per la promozione in serie A2 femminile

Parte la missione playoff per la Nautilus Civitavecchia. Le civitavecchiesi domani e domenica saranno ad Avezzano per il concentramento valido per gli spareggi per la promozione in serie A2 femminile. La Nautilus Civitavecchia è stata inserita nel girone B ed esordirà domani alle 15.30 contro lo Sport Center Parma. Tortora e compagne concluderanno poi il proprio concentramento con due gare nella giornata di domenica: alle 12.45 la sfida con il Team Marche e infine alle 18.45 ultimo match contro le toscane dell’Aquatempra. Obiettivo arrivare nei primi due posti della classifica che valgono la promozione in A2.