Pallanuoto, Del Lungo si prende tutto: Scudetto e Mvp

Marco Del Lungo è di nuovo Campione d’Italia. Un successo, l’ennesimo di una carriera straordinaria, arrivato grazie alla doppia vittoria nella finalissima Scudetto della sua Pro Recco contro il Brescia. Giornata speciale quella del portierone civitavecchiese che è stato anche decisivo grazie alle sue parate incredibili, tanto da ricevere il premio come MVP, ovvero il miglior giocatore della partita, nella decisiva gara 2 giocata al Centro Natatorio Mompiano di Brescia, che è stata la sua casa fino a due anni fa. Adesso per la Pro Recco il pensiero va alla Champions League, competizione di cui sono campioni in carica, con la Final Eight in programma dal 31 maggio al 3 giugno a Belgrado.