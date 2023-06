Pallanuoto, Del Lungo l’ha rifatto: la Pro Recco è campione d’Europa

L’impresa è compiuta di nuovo. Marco Del Lungo conquista la Len Champions League per il secondo anno consecutivo con la sua Pro Recco e si prende anche il meritatissimo premio come miglior portiere della competizione. Nella finalissima di Belgrado il portierone civitavecchiese e i suoi compagni di squadra hanno avuto la meglio sui padroni di casa del Novi Beograd per 14-11, bissando il successo della passata stagione sempre contro gli stessi avversari. Terzo successo consecutivo nella massima competizione per club per i liguri e undicesimo generale. Un vero e proprio trionfo che conferma non solo il club italiano ma anche Marco Del Lungo nell’èlite della pallanuoto Mondiale.