Pallanuoto, Del Lungo l’ha rifatto: è Campione d’Italia con la Pro Recco

Un autentico trionfo. Marco Del Lungo e la sua Pro Recco hanno conquistato un altro Scudetto. Stavolta la pratica è stata sbrigata in maniera decisamente agevole con una superiorità netta da parte dei vincitori. La Pro Recco, ovviamente con il portierone civitavecchiese titolare, ha vinto per 8-5 gara 1 della finale, giocata in casa, nel derby tutto ligure con il Savona. Una novità visto che le ultime undici finali scudetto avevano visto sempre sfidarsi Pro Recco e Brescia. Il meglio i ragazzi allenati da Sandro Sukno lo hanno tenuto però per gara 2 giocata a Savona in uno stadio tutto esaurito. Nessuna pietà da parte dei campioni in carica che hanno demolito gli avversari trionfando per 12-3. Per Del Lungo è il quarto campionato di serie A1 consecutivo vinto, tre con la Pro Recco e uno con il Brescia.