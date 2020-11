Pallanuoto, Del Lungo festeggia l’accesso alla Champions League

Ci sarà anche il Brescia di Marco Del Lungo alla prossima edizione di Champions League. Il portierone civitavecchiese ha infatti ottenuto la qualificazione con la squadra lombarda, di cui è il numero uno, grazie ai successi ottenuti nella “bolla” di Budapest, in Ungheria, dove nei giorni scorsi si sono disputati i preliminari. Dopo i successi, nella prima fase, per 18-1 sui romeni dell’Oradea e per 10-6 contro i greci del Vouliagmeni, Del Lungo e compagni hanno poi fatto tris vincendo anche la gara decisiva contro i serbi del Radnicki Kragujevac per 13-9 e guadagnandosi l’accesso tra le 12 formazioni che giocheranno la Champions League vera e propria. La fase a gironi si svolgerà nelle seguenti date: dal 14 al 17 dicembre, dal 1° al 5 marzo, dal 19 al 22 aprile. La Final Eight invece è in programma ad Hannover dal 3 al 5 giugno, con quarti, semifinali e finali. Brescia inserito nel girone B dove sfiderà gli spagnoli del Barceloneta, gli ungheresi del Ferencvaros, i montenegrini dello Jadran, i tedeschi dell’Hannover ed i georgiani della Dinamo Tblisi.