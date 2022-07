Pallanuoto, Del Lungo e l’Italia si prendono l’oro alla World League

Gli azzurri trionfano per la prima volta nella loro storia nel torneo internazionale. In Francia Del Lungo e compagni battono in finale gli Stati Uniti per 13-9

L’Italia di Marco Del Lungo si riprende subito dalla bruciante sconfitta ai rigori subita nella finale dei Mondiali contro la Spagna. Gli azzurri hanno infatti trionfato, per la prima volta nella loro storia, alla Superfinal di World League, importante torneo internazionale disputato a Strasburgo in Francia, che ha visto in acqua le migliori 8 squadre al Mondo. Per il portierone locale e i suoi compagni un torneo quasi perfetto iniziato con i successi nel girone contro Canada e Francia e proseguito poi con l’unica sconfitta con gli Stati Uniti. Un ko che aveva fatto pensare ad un’Italia in calo e invece il 7Bello ai quarti ha travolto la Serbia e in semifinale si è vendicato della Spagna, battuta 9-8. Senza storia invece la finalissima giocata questa sera con il sette di Sandro Campagna che ha vinto nettamente contro gli Stati Uniti per 13-9, dimostrando che la sconfitta di qualche giorno fa era solo un passaggio a vuoto. Del Lungo si è alternato nelle partite con Nicosia ed è stato strepitoso nella semifinale con la Spagna quando, negli ultimi secondi, ha blindato la porta con due interventi strepitosi. Italia che a metà agosto verrà al PalaGalli per degli allenamenti e poi a fine agosto sarà impegnata agli Europei.