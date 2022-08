Si è svolto nei giorni scorsi un importante collegiale che ha visto la presenza al PalaGalli della Nazionale italiana maschile allenata da Sandro Campagna e capitanata dal portierone locale Marco Del Lungo. Riflettori puntati ovviamente sul ritorno in città di Marco Del Lungo, sempre più pilastro del gruppo di Sandro Campagna. Ad organizzare l’importante evento che ha visto venire al PalaGalli l’Italia sono state l’Nc Civitavecchia e la Nautilus Civitavecchia.

“Una grande opportunità per Civitavecchia – spiega Del Lungo – questa di poter ospitare la pallanuoto di altissimo livello. Abbiamo svolto le ultime rifiniture in vista del torneo di Belgrado e poi degli Europei di Spalato. Per me in particolare è sempre bello tornare a casa. L’atmosfera è bellissima, ho trovato come sempre un pubblico caloroso nei miei confronti ma soprattutto verso la pallanuoto. Civitavecchia ha sempre dimostrato un grande affetto verso questo sport e spero che nei prossimi anni possiamo tornare sempre più spesso nella mia città”.

Presente anche una delegazione dell’Amministrazione comunale che si è recata all’impianto sportivo di viale Lazio per una visita al Settebello. Vi hanno preso parte il Vicesindaco Manuel Magliani, la Presidente del Consiglio comunale Emanuela Mari e il Consigliere comunale e metropolitano Antonio Giammusso.

Il 7Bello è già partito per Belgrado dove da sabato a lunedì sarà impegnato nel torneo “Serbia 2022”. Gli azzurri esordiranno sabato alle ore 21 contro i padroni di casa della Serbia, poi domenica sfideranno alle 19 la Francia e lunedì alle 10 chiuderanno contro la Croazia.