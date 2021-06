Pallanuoto, Del Lungo è il nuovo portiere della Pro Recco

La società ligure ha ufficializzato il trasferimento. "Avevo voglia di mettermi alla prova in un ambiente nuovo per crescere ulteriormente" spiega Del Lungo

Era nell’aria ormai da settimane ma adesso è ufficiale: Marco Del Lungo passa dal Brescia alla Pro Recco. Una scelta fatta dal Campione del Mondo da diverso tempo e resa nota subito dopo la vittoria dello scudetto ottenuto proprio con il Brescia contro quella che sarebbe diventata la sua nuova squadra, la Pro Recco.

“Era arrivato il momento di cambiare – ha spiegato Del Lungo sui canali social della Pro Recco – avevo voglia di mettermi alla prova in un ambiente nuovo per crescere ulteriormente. La Pro Recco è un grande stimolo, da sempre dimostra di competere per l’alta classifica e di essere uno dei club migliori del mondo. In Nazionale ho parlato con tanti compagni che da settembre ritroverò a Recco: in loro ho percepito una forte motivazione, la volontà di ripetersi anche nella prossima stagione”.