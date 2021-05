Pallanuoto, Del Lungo è campione d’Italia

Un’impresa straordinaria. Solo così si può definire quella compiuta da Marco Del Lungo con il suo Brescia. Il campione locale ha vinto lo Scudetto con la squadra di Sandro Bovo. Battuta in finale la Pro Recco, squadra che sembrava imbattibile avendo conquistato la vittoria della serie A1 per 14 anni consecutivi. Stavolta ad avere la meglio è stato proprio il Brescia che si è imposto per 3-1 nella serie finale dei playoff. Decisiva gara 4 disputata questo pomeriggio e vinta da Del Lungo e compagni con il risultato di 11-10 grazie anche alle straordinarie parate della calottina rossa del Settebello. Un trionfo speciale e meritato per il Brescia e per Del Lungo che a fine partita ha spiegato che desiderava lasciare qualcosa di importante alla città che per 10 anni lo ha visto crescere e confermato che lascerà la squadra lombarda.