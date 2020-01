E’ partito oggi da Roma il Settebello del portiere civitavecchiese Marco Del Lungo per partecipare alla 34edizione dei campionati europei di pallanuoto, in programma a Budapest. Per gli azzurri del ct Sandro Campagna il primo impegno sarà domani sera, ore 21, contro la Grecia. Del Lungo e compagni sfideranno poi nell’rdine la Francia, giovedì alle 17.30, e Georgia, sabato alle 14.30, squadra già affrontata e battuta al PalaGalli di Civitavecchia un mese fa. Per Del Lungo e compagni l’obiettivo è confermarsi ai vertici europei e mondiali dopo l’oro di Gwangju. Le vincenti di ogni girone si qualificano direttamente ai quarti di finale. Le partite saranno trasmesse in diretta su Rai Sport (canale 57 del digitale) e in streaming su www.raisport.it.

