Buona la prima per la Nautilus Civitavecchia in Conference Cup. Al debutto assoluto in una competizione europea le civitavecchiesi si sono imposte per 16-12 sulle maltesi del San Giljan ASC conquistando tre punti davvero importanti, tra l’altro i primi stagionali contando anche il campionato di serie A1. Decisivi i primi due tempi di gioco con Tortora e compagne che sono andate al primo riposo sul 6-3 per poi allungare fino al 9-3 nella seconda frazione. Le maltesi hanno reagito e si sono riavvicinate nel terzo tempo ma la Nautilus ha gestito con ordine fino alla fine mantenendo il vantaggio di quattro reti. Top scorer Aurora Bianchi e Hristina Ilic con 5 goals, a segno anche Martina abrizi con 3 reti, Aurora Braccini con 2 e Ivet Dimitrova con una segnatura. Grande gioia in casa verdeazzurra, ma anche tanta tristezza per la scomparsa di Sergio Mannino, dopo una breve quanto inesorabile malattia. “Sergio, amministratore delegato di Specht Italia, main sponsor della Nautilus – affermano dalla società – non è stato soltanto un grande e generoso sostenitore dei nostri colori, ma soprattutto un amico sincero, un tifoso speciale e un punto di riferimento per ciascuno di noi. ​La sua passione contagiosa, il suo sostegno costante e la sua straordinaria umanità rimarranno per sempre impressi nei nostri cuori e nella storia della famiglia Nautilus”.

Questo pomeriggio alle 17 ore locali, le 15 in italia, in occasione della partita contro la squadra tedesca dell’Esslingen, la seconda per la Nautilus, verrà ricordato osservando un minuto di raccoglimento.