Esordio al PalaGalli per l’Enel Snc. I rossocelesti saranno impegnati domani, ore 15, nella seconda giornata del campionato di serie A2, girone Centro. Avversaria sarà l’Arvalia, formazione che a differenza dei civitavecchiesi, ha vinto il primo match giocato. In casa Snc tornano a disposizione Luca Pagliarini e Midio ma non ci sarà Castello.