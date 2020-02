Pallanuoto, debutto casalingo per la Coser

Dopo la bella vittoria all’esordio torna in acqua la Coser. Nella seconda giornata del campionato di serie B femminile le civitavecchiesi debutteranno al PalaGalli domani, ore 12, affrontando l’Agepi. Entrambe le formazioni vengono da un netto successo, 16-5 le gialloblù e 16-9 le romane, e sono tra le candidate ai primi posti della classifica. Per la squadra guidata da Daniele Lisi sarà assente Cicognani. Match quindi molto importante, anche se siamo solo ad inizio stagione, per capire le ambizioni della formazione civitavecchiese.

