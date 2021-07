Pallanuoto, Coser: scocca l’ora dei playoff

Il grande momento è arrivato per la Coser. Le gialloblù saranno impegnate domani e domenica a Viterbo nei playoff di serie B femminile. Dopo aver concluso il proprio girone a punteggio pieno e al primo posto Tortora e compagne dovranno concludere l’opera e finire nelle prime due posizioni del concentramento per festeggiare la promozione in serie A2. Una due giorni con tre match in rapida successione, quella che attende la Coser: la prima gara si giocherà domani alle 18.30 quando le civitavecchiesi se la vedranno con le siciliane del Trapani. Due le partite in programma domenica: alle 10.30 sfida con le abruzzesi del Pescara e infine alle 16.30 ultimo match contro la Lazio, già battuta due volte in stagione dalle gialloblù. Tutto è pronto, mancano gli ultimi passi per festeggiare il meritato salto di categoria.