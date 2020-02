Pallanuoto, Coser schiacciasassi. Battuto lo Sport Team 42-1 ma il campionato si ferma

Vittoria roboante per la Coser Nuoto che domenica mattina al PalaGalli ha letteralmente asfaltato per 42-1 lo Sport Team 2000 nella quarta giornata del campionato di serie B. Contro il fanalino di coda del torneo le gialloblu, senza Fraticelli e Ferotti, attaccano dal primo all’ultimo minuto di gioco e chiudendo la pratica già dopo quattro minuti con il risultato che parlava di un netto 7-0. Tranne i portieri tutte a segno le ragazze di Lisi con il capitano Tortora una spanna sopra le altre con sette reti. La Coser prima in classifica solitaria ora dovrà attendere la ripresa del campionato visto che tutte le attività della Fin sono sospese fino al 1 marzo. Il tabellino. Parziali: 12-0; 9-0; 12-0: 9-1. Coser. Caricaterra, Pipponzi 2, Sartorelli 5, Ciccognani 1, Rastelli 5, Luciani 4, Sacco 2, Regoli 4, Tortora 7, Foschi 2, Camboni 5, Di Basilio 5, Bottiglieri. All.: Lisi.