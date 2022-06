Pallanuoto, Coser: per Puppi, Ballanti e Pironi il futuro è adesso

Per la Coser le buone notizie non arrivano solo dalla prima squadra. Tre giovani giocatrici della società gialloblù hanno infatti ricevuto la convocazione nella rappresentativa laziale. Lucrezia Puppi, Alessia Comodi Ballanti e Alessandra Pironi, tutte e tre classe 2008, hanno impressionato i tecnici e faranno la loro prima importante esperienza regionale.

Un altro attestato di stima importante e la conferma che il lavoro fatto negli ultimi tempi dal club civitavecchiese sta dando i suoi frutti sia per la prima squadra che per la cantera. Merito dell’allenatrice delle under gialloblù Venere Tortora ma anche di Daniele Lisi e il suo staff.