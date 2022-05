Pallanuoto, Coser per l’impresa con il Napoli

Arriva un’altra sfida che potrebbe essere fondamentale per centrare i play-off per la Coser. Domani, alle ore 12, le gialloblù saranno di scena a Pozzuoli per affrontare le padrone di casa del Napoli Nuoto. Di gare, compresa quella contro i campani, ne mancano cinque e le civitavecchiesi al momento sono quarte a quota 22, a -1 dal terzo posto che vale i play-off, occupato dal Cosenza. La gara di domani rappresenta però un ostacolo non indifferente visto che il Napoli Nuoto è primo in classifica con 33 punti e con 11 vittorie centrate nelle 12 partite fin qui disputate. Il precedente in stagione lascia ancora tanta amarezza in Tortora e compagne: il 13 marzo scorso le campane vinsero al PalaGalli per 11-10 ma al termine di una partita condizionata da un fischio arbitrale molto dubbio che a 40 secondi dalla fine annullò il gol del pareggio realizzato da Citino.